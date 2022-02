COMACCHIO: Evade dai domiciliari per andare al centro commerciale, arrestato dai CC.

Nella serata di giovedì 17 febbraio 2022, i Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi (Fe), nel corso dei servizi di prevenzione in ambito cittadino, stavano pattugliando le aree del centro commerciale “Bennet”, di via Valle Isola di Comacchio (Fe), nel corso della ricognizione i militari notavano, tra i clienti del centro commerciale tale C.G., 46 enne campano, noto agli uffici di polizia ed in particolare ai due carabinieri che quotidianamente effettuano i controlli presso l’abitazione dell’uomo che risulta essere ristretto in regime di detenzione domiciliare. I militari accertavano, tramite la centrale operativa della Compagnia di Comacchio, che il detenuto non aveva alcun permesso di lasciare la propria abitazione, per cui procedevano al suo controllo e al successivo arresto in flagranza di evasione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della autorità giudiziaria, veniva ricondotto presso il domicilio ove veniva risottoposto alla misura restrittiva, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che si è tenuta questa mattina avanti al giudice Monocratico del Tribunale di Ferrara. Nell’aula di giustizia questa mattina il provvedimento restrittivo precautelare è stato convalidato ed il processo rinviato ad altra data, mentre l’arrestato è stato ricondotto presso la propria abitazione sul littorale ove permarrà in regime di detenzione.

