COMACCHIO – LIDI: controlli dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, hanno effettuato controlli sui Lidi per prevenire le c.d. stragi del sabato sera e la consumazione dei reati nei principali luoghi della movida.

In particolare un quarantenne del posto ed un turista milanese ventenne, dopo essere stati controllati rispettivamente a Lido delle Nazioni e a Lido di Spina con tassi alcolemici oltre il consentito, sono stati deferiti alla Procura estense per guida in stato di ebbrezza ed i loro veicoli sequestrati per la successiva confisca.

Due minorenni sono stati inoltre segnalati al Prefetto poiché trovati in possesso, durante un controllo a piedi, a Lido delle Nazioni di alcuni grammi di hashish.

Infine a due uomini residenti nel basso ferrarese, sono state ritirate cautelativamente le armi legalmente detenute.

Nel primo caso a seguito di un alterco con la moglie in fase di separazione, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro dei fucili da caccia detenuti dal marito.

Nel secondo caso, i Carabinieri della locale Stazione e del N.O.R. hanno sequestrato precauzionalmente i fucili da caccia di un uomo che avrebbe minacciato un camionista reo di avere parcheggiato il suo autoarticolato nei pressi della sua abitazione recandogli fastidito per via della ventola per la refrigerazione del mezzo pesante.

