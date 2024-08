Comacchio: si barrica in casa minacciando di dar fuoco al condominio e dopo alcune ore di negoziazione si consegna ai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, 29 agosto 2024, un pensionato 75enne del posto ha improvvisamente minacciato condomini e passanti di dare fuoco alla palazzina di tre piani nella quale vive in centro a Comacchio.

All’arrivo dei militari, l’uomo ha lanciato dalla finestra della cucina un sacchetto di plastica contenente alcune vecchie munizioni ed ha quindi mostrato una tanica verde.

I militari hanno subito messo in sicurezza la zona: lo stabile è stato evacuato e, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Porto Garibaldi, è stata interrotta l’erogazione di gas e luce. Sul posto è quindi intervenuto un militare dell’Arma del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ferrara specializzato in negoziazione e, pronta ad intervenire nel caso in cui la situazione precipitasse, anche una Squadra Operativa di Supporto del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna.

Tuttavia, dopo circa tre ore di trattative, la vicenda ha avuto un lieto epilogo perché il pensionato, rimasto vedovo da pochi mesi, dapprima ha consegnato la tanica, risultata in realtà un semplice latta di olio da cucina, e quindi si è convinto a desistere. Subito affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto, l’anziano è stato trasportato presso l’Arcispedale di Come presso il reparto di psichiatria per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Al termine delle operazioni, l’appartamento è stato perquisito ed all’interno sono stati rinvenuti altri vecchi colpi d’arma da fuoco per i quali sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri e della Procura estense.

COMACCHIO – LIDO NAZIONI: giovane colto sul fatto dai Carabinieri mentre compie atti osceni davanti ad una turista sulla spiaggia: arrestato.

Nel tardo pomeriggio del 28 agosto 2024 una turista poco più che trentenne ha contattato tramite il 112 la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio: sulla spiaggia libera vicina alla pineta tra Lido delle Nazioni e Lido di Volano, un giovane alla sua vista aveva cominciato a masturbarsi in un luogo peraltro frequentato anche da famiglie con bambini.

Sul posto sono subito intervenuti i militari della Stazione di Porto Garibaldi e del Posto Fisso di Lido delle Nazioni che hanno individuato un 25enne disoccupato originario della zona che è stato riconosciuto dalla segnalante e quindi condotto in caserma ed arrestato in flagranza di reato per atti osceni aggravati in luogo pubblico.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari durante la notte nella propria abitazione su disposizione del PM di turno della Procura estense e nella giornata di oggi è stato giudicato davanti al Tribunale di Ferrara che ha convalidato l’arresto disponendo la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza nonché fissato l’udienza al 19 settembre 2024 per richiesta rinvio dei termini a difesa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...