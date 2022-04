Come essere leader in azienda? Lo spiega Paolo Ferioli nel suo libro

Un Centese ha pubblicato due libri su come svolgere il ruolo di leader in

azienda

In un momento in cui le regole del mondo del lavoro sono tutte da riscrivere, ecco una

guida per essere leader di se stessi ed esercitare la leadership verso gli altri.

Paolo Ferioli, centese doc, dopo avere avuto esperienze in aziende, dagli anni 2000 si è

dedicato alla Formazione manageriale; nel 2006 ha fondato Openminds con sede a Cento

(FE) – è formatore aziendale, coach certificato, ideatore del modello registrato Leadership

applicata® e ha appena pubblicato due libri con Armando Editore:

leadership applicata verso se stessi e leadership applicata verso gli altri.

Il ruolo del leader d’azienda si è trasformato: cambiamenti repentini con scenari inediti,

persone sempre più allocate in sedi diverse o in smart-working, nuove generazioni

(millennials e gen z), orientate a scegliere tra carriera e vita privata (41% delle dimissioni

volontarie) e a cercare nuove opportunità di carriera: 38% (fonte AIDP gen 2022).

In questo scenario al leader è richiesta una ottima capacità di essere “allineato” (sintonia

tra pensieri, sentimenti, emozioni) e di fare da coach per sviluppare i talenti del team in

modo da raggiungere la piena soddisfazione delle persone e dell’azienda.

Per sostenere le difficili sfide dei leader del futuro, con i suoi libri, Paolo Ferioli si è dato tre

obiettivi:

1) “far capire che leader si diventa con dedizione e applicazione costanti”

2) “Raccontare ciò che davvero fanno i leader di successo”

3) “offrire un quadro completo di metodologie in modo sintetico e diretto”

