COPPARO: Arrestata dai Carabinieri dopo la lite in famiglia

Nella notte del 02 aprile 2022, alla Centrale Operativa 112 dei Carabinieri di Copparo (Fe), perveniva una richiesta di intervento da parte di un cittadino italiano che affermava di essere stato aggredito dalla convivente, all’interno della propria abitazione in centro città. L’operatore della centrale inviava immediatamente sul posto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile i cui militari apprendevano che la donna, una cittadina straniera 50 enne, nel corso di una violenta lite avuta col convivente lo aveva aggredito e minacciato con un coltello da cucina. All’intervento dei militari la donna era ancora visibilmente agitata ed aggrediva anche i Carabinieri, scagliando loro contro delle sedie e cercando di impossessarsi di altri coltelli da lanciare all’indirizzo degli operatori, che la bloccavano tempestivamente. Sul posto interveniva personale sanitario del 118 per prestare l’assistenza medica alle persone coinvolte ed accompagnava la donna, in stato di arresto, presso l’ospedale di Cona per gli accertamenti del caso. La straniera, dopo la notte in ospedale, veniva ristretta presso le camere di sicurezza della Compagnia di Copparo e trasferita, la mattina di lunedì 02 aprile, avanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Ferrara che dopo aver convalidato l’arresto, per maltrattamenti in famiglia aggravati, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, rinviava il procedimento per direttissima a venerdì 8 aprile p.v.

Mi piace: Mi piace Caricamento...