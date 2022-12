Cento è famosa per la possibilità che viene concessa ai ciclisti di andare contromano, ma non in tutte le vie: questo è il cartello che campeggia all’imbocco di Via Breveglieri, e d’altronde c’è il viale alberato. Conoscete altre vie di dove non si può andare contro mano?

Mi piace: Mi piace Caricamento...