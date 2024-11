DIEGO CONTRI: “Accorsi non ha più la maggioranza dei consensi anzi con il 42,46% ne è lontanissimo”

Avevamo detto che queste elezioni sarebbero state un referendum sul gradimento di questa amministrazione e i Centesi hanno risposto in modo chiaro e inequivocabile:

Accorsi non ha più la maggioranza dei consensi anzi con il 42,46% ne è lontanissimo.

Mentre il centro destra con quasi il 55%, ha fatto un ottimo lavoro di squadra, che ha premiato lo schieramento, mentre il PD ha voluto fagocitare tutte le liste che avevano sostenuto il Sindaco 3 anni fa, con anche il supporto del partito civico rinominato“ servitori centesi”

Se anche, come sembra, l’avvocato Gaiani non dovesse entrare in consiglio regionale la sconfitta sarebbe totale.

L’impegno nella campagna elettorale del Sindaco, degli assessori e anche del nuovo Presidente della regione per evitare una figuraccia è stato tantissimo ma non è bastato a colmare la frattura sul territorio.

Oggi è certificato dal voto che questa giunta è scollegata dai veri problemi della comunità, ci auspichiamo che Accorsi ne prenda atto e si apra ad un dialogo costruttivo.

Noi Sig Sindaco siamo a disposizione non abbiamo barriere ideologiche, lei ?

Ospedale, lavoro, lavori pubblici e rilancio del territorio sono solo alcuni temi sui quali potremmo lavorare assieme per il bene del territorio in una agenda condivisa

Diego Contri

