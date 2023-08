La Pro Loco di Cento ha fissato per Sabato 26 Agosto alle ore 11:30 c/o il negozio Centesita’, sito sotto il portico del palazzo del Governatore di Piazza Guercino, la Conferenza Stampa di presentazione del 52o Settembre Centese. Sarà anche l’occasione per omaggiare i presenti del tradizionale catalogo del Settembre.

