Elezioni Regionali 17 e 18 Novembre: Aperitivo di chiusura campagna elettorale: Valeria Balboni ringrazia i suoi sostenitori e Elena Ugolini

Valeria Balboni, candidata al Consiglio della Regione Emilia-Romagna nella lista civica “Elena Ugolini Presidente”, chiuderà la sua campagna elettorale con un aperitivo aperto a tutti, giovedì 14 novembre dalle ore 18.30, presso il Bistrot Vino E… in via Malagodi a Cento. Un momento informale in compagnia di un buon bicchiere di vino e tanta allegria, per ringraziare chi ha creduto nel suo progetto e l’ha sostenuta durante settimane intense.

“Voglio esprimere un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in questo percorso, rendendo questo viaggio unico, fatto di incontri, strette di mano e confronti sinceri. Un grazie speciale va a Elena Ugolini, che mi ha dato l’opportunità di intraprendere questa bellissima esperienza. La sua fiducia ha reso tutto questo possibile.”

La candidata celebra così la conclusione di un’avventura elettorale all’insegna del dialogo, portando con sé l’entusiasmo e l’energia per rappresentare al meglio in Regione il territorio e il programma elettorale di Elena Ugolini “La persona al centro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...