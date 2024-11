Elezioni Regionali 17 e 18 Novembre: Valeria Balboni – candidata con la lista civica “Elena Ugolini Presidente” celebra la fine della campagna elettorale con il suo gruppo e la famiglia

Valeria Balboni, candidata al Consiglio della Regione Emilia-Romagna nella lista civica “Elena Ugolini Presidente”, ha concluso la sua campagna elettorale presso il Bistrot “Vino E…” a Cento con una serata speciale insieme alla famiglia, agli amici e al gruppo di sostenitori che l’ha accompagnata in queste intense settimane. L’incontro si è svolto in un clima di festa e gratitudine per il supporto ricevuto.

“È stato un percorso straordinario, ricco di incontri, confronti e momenti significativi. Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno creduto nel mio progetto e mi hanno sostenuta con entusiasmo e dedizione,” ha dichiarato.

Durante la campagna, Valeria Balboni ha presentato il suo programma elettorale, “La persona al centro”, ideato insieme alla candidata presidente Elena Ugolini. Tra i punti principali:

Sanità : potenziare i servizi ospedalieri territoriali, difendere il Pronto Soccorso di Cento e restituire valore a medici, infermieri e operatori sanitari, garantendo un servizio accessibile e riducendo le liste d’attesa.

: potenziare i servizi ospedalieri territoriali, difendere il Pronto Soccorso di Cento e restituire valore a medici, infermieri e operatori sanitari, garantendo un servizio accessibile e riducendo le liste d’attesa. Sostegno alle imprese : ridurre la burocrazia e facilitare l’accesso ai finanziamenti, con un’attenzione particolare per chi crea lavoro.

: ridurre la burocrazia e facilitare l’accesso ai finanziamenti, con un’attenzione particolare per chi crea lavoro. Infrastrutture e mobilità : migliorare i collegamenti per rendere il territorio più accessibile e competitivo, puntando sulla realizzazione della Cispadana, una promessa irrealizzata da anni.

: migliorare i collegamenti per rendere il territorio più accessibile e competitivo, puntando sulla realizzazione della Cispadana, una promessa irrealizzata da anni. Educazione : investire nella qualità dell’istruzione e creare opportunità che incentivano i giovani a rimanere nel territorio, perché “senza educazione non c’è futuro.”

: investire nella qualità dell’istruzione e creare opportunità che incentivano i giovani a rimanere nel territorio, perché “senza educazione non c’è futuro.” Pubblica amministrazione: una gestione che sia finalmente al servizio dei cittadini.

“La nostra Regione ha bisogno di un cambiamento reale: se continuerà a essere governata da chi è al potere da oltre 50 anni, nulla cambierà davvero,” ha aggiunto Balboni, “Negli ultimi decenni, chi è stato al governo ha gestito male le risorse pubbliche, specialmente in sanità, lasciando i cittadini con liste d’attesa infinite e servizi depotenziati. Serve una nuova visione per una Regione che ascolti e valorizzi le persone, affrontando le sfide di oggi con responsabilità.”

Con questo evento, Valeria Balboni conclude un’avventura elettorale vissuta con grande partecipazione, pronta a portare le istanze del territorio in Regione, se eletta.

