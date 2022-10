FERRARA: Carabinieri e Polizia Locale liberi dal servizio arrestano un ladro

Avevano trascorso il mercoledì pomeriggio a pattugliare le vie cittadine ed avevano poi deciso, finito il turno di servizio, di ritrovarsi per un aperitivo in un locale di via Veneziani, ed è così che un Appuntato dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e due Agenti della Polizia Locale di Ferrara, si sono dati appuntamento per mercoledì sera. I tre colleghi, liberi dal servizio, stavano tranquilllamente chiacchierando al tavolino del bar quando hanno notato un cittadino straniero, noto agli uffici di polizia per reati contro il patrimonio, aggirarsi in zona. Seppur in un momento di relax i tre non hanno potuto ignorare la presenza dell’uomo e non osservarne gli spostamenti furtivi, per cui tra una chiacchiera e l’altra monitoravano il comportamento del sospetto. Dopo pochi minuti lo hanno visto estrarre, da sotto la giacca, un grosso piede di porco col quale ha forzato una porta d‘emergenza laterale del negozio di utensileria ed apparati elettrici “Wurth”. L’appuntato e i due Agenti della Locale hanno deciso quindi di intervenire correndo immediatamente verso il negozio ed hanno bloccato il malfattore mentre stava per lasciare lo stabile con un borsone pieno di vari elettroutensili professionali. Il valore della refurtiva, contenuta nel borsone del fermato, è stato stimato dal direttore del negozio in circa 3.000 euro, il tutto è stato poi restituito al direttore del punto vendita, mentre lo straniero, identificato per I.G., 31 enne moldavo residente in città, è stato arrestato per furto aggravato in flagranza. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato ristretto, in regime di arresti domiciliari, presso la sua abitazione cittadina, così come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida e l’udienza del processo con rito direttisimo. La mattina del 27 ottobre 2022 il Giudice Monocratico del Tribunale estense ha convalidato la misura precautelare adottata nei confronti del moldavo dai Carabinieri, applicando nei suoi confronti la misura restrittiva degli arresti domiciliari e rinviando l’udienza dibattimentale al prossimo 30 novembre. Continua proficuamente la stretta collaborazione e la sinergia tra i Carabinieri estensi ed il Comando della Polizia Locale di Ferrara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...