FERRARA: Festa dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate

Anche quest’anno, in occasione della festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara ha allestito la vetrina di un noto negozio della centralissima via Canonica. Tra le Grandi Uniformi Storiche dei Carabinieri, contraddistinte dai tradizionali copricapi: Feluca e Lucerna, sormontate dagli inconfondibili colori rosso e blu dei pennacchi e dalle marsine a due code, tra le divise ha fatto bella mostra il calendario storico dell’Arma ed altri piccoli cimeli. Non poteva mancare la statua de “Pattuglia di Carabinieri nella tormenta” che riproduce la famosa scultura del Maestro fiorentino Antonio Berti, realizzata nel 1973 da un’idea dell’allora Capo di Stato Maggiore dell’Arma, Gen. C.A. Arnaldo Ferrara. Immancabile, sullo sfondo, tra lo scintillio delle luci, il Tricolore. Il 4 novembre ricorre l’anniversario della fine della Grande Guerra nel 1918, così come il 101° anniversario della tumulazione del Milite ignoto all’Altare della Patria in Roma, ed un secolo esatto dalla proclamazione della Festa dell’Unità Nazionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...