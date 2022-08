FERRARA: Il Magg. Alberto Giletti è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri

Periodo di avvicendamenti al Comando dell’Arma estense, lunedì 22 agosto 2022 il Maggiore Marco Angeli, già Comandante della Compagnia Carabinieri di Ferrara dall’agosto del 2017, a seguito del trasferimento al Nucleo Operativo Ecologico di Bologna, ha ceduto il comando al collega e parigrado Alberto Giletti. Il trentasettenne Maggiore Alberto Giletti, vercellese di origine, ha iniziato il suo percorso nell’Arma dei Carabinieri nel 2006, frequentando il 188° Corso presso l’Accademia Militare di Modena. Concluso il biennio presso l’Istituto modenese ha proseguito il percorso formativo frequentando la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma fino al 2011, anno in cui ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di comando in diverse organizzazioni dell’Arma sul territorio nazionale: dal 2011 al 2014, ha comandato un Plotone del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo a Roma; dal 2014 al 2018, ha comandato la Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto (TV); e dal 2018 al 21 agosto 2022 ha assolto l’incarico di Comandante di Compagnia ed insegnante presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino. Da lunedì 22 agosto 2022, ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Ferrara. Il Maggiore è sposato ed è padre di due bambini. Il Comandante Provinciale Col. Gabriele Stifanelli ha espresso al Maggiore Marco Angeli i ringraziamenti per il lavoro e l’impegno profuso nell’incarico al servizio della Città di Ferrara ed i risultati conseguiti, mentre ha dato il benvenuto al Maggiore Alberto Giletti al quale ha augurato buon lavoro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...