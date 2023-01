FERRARA: Maltrattamenti e lesioni alla ex compagna, arrestato dai Carabinieri

Venerdì mattina 13 gennaio 2023 i Carabinieri della Stazione i Pontelagoscuro (Fe), nell’ambito dei servizi di pattugliamento del territorio, hanno proceduto al controllo di un bar in via Bentivoglio ed hanno immediatamente notato un avventore del locale che cercava di eludere il loro sguardo. I militari, insospettiti dal comportamento dell’uomo, procedevano al suo controllo e lo hanno identificato per il romeno K.Z., 41 enne noto agli uffici di polizia, domiciliato nel rodigino ma di fatto da qualche tempo resosi irreperibile alle forze dell’ordine. Dai controlli operati sui documenti e sull’identità dello straniero è emerso infatti che lo stesso risulta indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commesse in danno della ex convivente in epoca anteriore al 2021. L’autorità giudiziaria estense all’epoca dei fatti aveva applicato all’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, che l’indagato non ha rispettato, ragion per cui la Corte d’Appello di Bologna ha aggravato la misura cautelare con quella più afflittiva della custodia in carcere, emettendo le relative ricerche. Il romeno si era tuttavia reso irreperibile, sino a quando i Carabinieri della Stazione ferrarese non l’hanno controllato all’interno del bar ed arrestato. Dopo le formalità di rito l’indagato è stato trasferito al carcere di via dell’Arginone, ove rimarrà in attesa del processo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Continua, su tutto il territorio provinciale, l’azione di prevenzione e contrasto ai reati contro le fasce deboli da parte dei Carabinieri estensi, ai quali le vittime possono rivolgersi in ogni momento certe di ricevere l’assistenza dell’Arma e della rete di protezione costituita a livello istituzionale tra diversi enti ed organizzazioni presenti sul territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...