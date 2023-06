FERRARA: Servizi di controllo straordinario del territorio. Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale effettuano un servizio congiunto nelle aree più sensibili della città.

In ottemperanza alle determinazioni ed agli indirizzi strategici elaborati in Prefettura in occasione dei recenti “Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”, nel pomeriggio del 27 giugno 2023 è scattato un intervento straordinario congiunto fra tutte le Forze di Polizia, con particolare riferimento ai parchi cittadini e all’area GAD, dove solitamente si radunano numerose persone e cittadini extracomunitari, alla zona di Viale IV Novembre e ai punti nevralgici di accesso al centro cittadino, finalizzato sia a contrastare ogni forma d’illegalità, prime fra tutte lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati predatori, sia al controllo del rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro, sulla sicurezza urbana, sul regolare adempimento degli obblighi tributari e contributivi compresi quelle che disciplinano il lavoro subordinato. Un dispositivo composto da 8 pattuglie (16 tra agenti e militari della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Locale “Terre Estensi”, ha setacciato tutte le aree più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso delle attività sono stati conseguiti, complessivamente, i seguenti risultati: denunciata in stato di libertà di una persona straniera alla Procura della Repubblica di Ferrara per inottemperanza al T.U. sull’immigrazione, in quanto non aveva provveduto a lasciare il territorio nazionale nei termini previsti nell’Ordine di espulsione emesso dal Questore di Ferrara; segnalazione di una persona straniera alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990, poiché deteneva, per uso personale, 1 grammo di sostanza stupefacente tipo marijuana; sequestro amministrativo, a carico di ignoti, di 68,76 gr di Marijuana e di 15,25 gr di Hashish, rinvenuti nei parchi pubblici delle aree sottoposte a controllo; controllate complessivamente 45 persone, di cui 35 straniere, ritenute di interesse operativo. L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura di Ferrara e tutte le Forze di polizia hanno inteso avviare, in forma congiunta, per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle scorse settimane, nei vari quartieri della città di Ferrara.