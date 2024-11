FERRARA: Sottoscritto un ‘Protocollo per le pari opportunità’

Questa mattina al Castello Estense di Ferrara è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa proposto dalla Consigliera di Parità della Provincia Annalisa Felletti col quale ci si impegna a operare concretamente per superare i gap che ancora ostacolano l’indipendenza economica e l’autonomia delle donne.

Il Protocollo era stato approvato la scorsa settimana dalla giunta comunale di Cento su proposta delle tre assessore Dalila Delogu (che ha partecipato questa mattina alla firma), Silvia Bidoli e Carlotta Gaiani.

“È un atto importante – è il commento di Carlotta Gaiani, che è anche candidata al Consigliio regionale nelle liste del PD della circoscrizione di Ferrara – perché, oltre che dagli Enti pubblici, è stato sottoscritto dalle associazioni di impresa, da quelle professionali, dai sindacati e dall’Università di Ferrara. Inoltre è stato istituito un tavolo permanente che avrà il compito di stimolare le azioni a favore delle donne e di monitorare la situazione”.

Tuttora le donne si fanno carico della gran parte del lavoro di cura e questo limita le possibilità di indipendenza economica e l’accesso al lavoro cosicché, da anziane, avranno anche una pensione più bassa.

“Passi in avanti ne sono stati fatti, ma occorre fare di più, agire concretamente per rimuovere gli ostacoli e – conclude Gaiani – questa iniziativa si muove nella direzione giusta e ha il pregio della concretezza. Noi donne con un ruolo nelle istituzioni abbiamo una responsabilità in più e, coordinandoci con chi fa parte del tavolo provinciale, ci impegneremo al massimo per raggiungere dei risultati a Cento, in provincia e a livello regionale”.

