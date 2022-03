FERRARA: Spara ad un uomo e scappa a piedi

Come riporta La Nuova Ferrara, stamattina, alle 11, c’è stata una sparatoria in piazzetta Schiatti a Ferrara, a pochi passi da corso Porta Reno, in pieno centro storico. Il fatto è avvenuto oggi, 3 marzo. Dopo una colluttazione un uomo ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco ad un altro ed è scappato. L’uomo ferito è stato soccorso e portato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di Cona. Sul posto, oltre al 118, anche carabinieri e polizia.

Il sindaco Alan Fabbri ha detto: “Sono in costante contatto con le forze dell’ordine, che ringrazio, e con la struttura sanitaria per gli aggiornamenti relativi alle condizioni della persona colpita, dipendente del Comune, a cui va il nostro pensiero”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...