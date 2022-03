FERRARA: Tentato omicidio in piazza Schiatti, fermato il sospettato

Ieri mattina 03.03.2022, alle ore 11.15 circa, in Ferrara Piazza Schiatti angolo via Boccaleone, un dipendente comunale 60 enne è stato aggredito da un uomo armato di pistola che, dopo averlo fatto cadere a terra ha esploso al suo indirizzo 8 colpi di pistola calibro 9. Alla scena hanno assistito diverse persone alcune delle quali hanno anche scattato delle foto con i cellulari. La persona aggredita, seppur ferita riusciva a risollevarsi e a dirigersi verso corso Porta Reno, accasciandosi a terra sanguinante, venendo soccorso da un agente della Polizia Locale. L’aggressore si allontanava a piedi nei vicoli del centro, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto intervenivano immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Ferrara e del Reparto Operativo, con i sanitari del 118, che trasferivano il ferito all’ospedale di Cona (Fe). Sulla scena del Crimine interveniva anche il Pubblico Ministero, che assumeva la direzione delle indagini. L’attività investigativa sviluppata dai militari dell’Arma permetteva di identificare ed individuare il presunto responsabile del tentato omicidio, un 56 enne ferrarese, incensurato, conoscente della vittima. Le ricerche del sospettato venivano diramate tempestivamente a livello nazionale, corredate delle immagini raccolte sulla scena del crimine, nonché della targa dell’autovettura in uso al fuggitivo. Le informazioni diffuse a tutte le forze di polizia permettevano ad una volante della Questura di Cremona di intimare l’alt al veicolo e di perquisire l’uomo, trovato in possesso di una pistola. Dopo l’accompagnamento negli uffici il sospettato veniva sottoposto a fermo congiuntamente dal personale della Squadra Mobile di Cremona e dai Carabinieri del Reparto Operativo di Ferrara.

