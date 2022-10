Film su Lamborghini: première al Festival di Roma

Di Marco Cevolani

In attesa di vedere il film di Lamborghini nelle sale, film girato in parte a Cento, accontentiamoci di vedere la locandina ufficiale e soprattutto di sapere che la “prima” sarà il prossimo 23 ottobre al Festival del Cinema di Roma. Ad annunciarlo è lo stesso Romano Reggiani che nella pellicola interpreta Lamborghini da giovane. “Pronti?? Finalmente dopo tanto lavoro, fatica, rallentamenti, epidemie, e chi ne ha più ne metta… si è conclusa, forse, la mia più grande avventura. Essere il protagonista giovane di questo film mi rende molto felice – racconta- e sempre più contento del lavoro che faccio. Frank Grillo è un attore entusiasta e di grande talento, si è messo a servizio di questo film studiando il nostro personaggio con meticoloso impegno. È stato un lavoro di squadra fantastico. Sono molto felice di come siamo riusciti a riportare in vita il grande FERRUCCIO LAMBORGHINI, quell’uomo visionario che, con le sue idee vincenti, cambiò il mercato automobilistico per sempre.” Tutto questo proprio mentre a Modena si stanno ultimando le riprese del film su Ferrari interpretato da Adam Driver, mentre nel film che tutti i centesi attendono è interpretato da Gabriel Byrne.

Mi piace: Mi piace Caricamento...