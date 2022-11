Fondazione teatro Borgatti: “Il gatto con gli stivali”

Domenica 27 novembre 2022, alle ore 17, presso il Teatro Pandurera, si terrà la fiaba in musica per grandi e piccini “Il gatto con gli stivali”.

Il Gatto con gli Stivali è un’esplorazione della fiaba classica, valorizzata dal racconto in musica, dove gli strumenti, la voce e la scenografia si intrecciano in un meraviglioso spettacolo per occhi e orecchie! Durante lo spettacolo i giovani spettatori verranno spesso coinvolti diventando loro stessi protagonisti della storia. Oltre 20 strumenti in scena, alcuni conosciuti altri costruiti ad hoc per lo spettacolo ci sorprenderanno, sottolineando l’aspetto drammaturgico della storia. Età consigliata 4-10 anni

Testi e Regia Francesco Varano, Musica Diego Vasserot, Aldo Marietti Scenografia Eleonora Rasetto Costumi Marco Caudera

Con I TRITONO Francesco Varano, Diego Vasserot, Aldo Marietti

Direzione produzione Chiara Marro

Mi piace: Mi piace Caricamento...