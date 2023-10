FORZA ITALIA SOSTIENE GABRIELLA AZZALLI QUALE CANDIDATO A SINDACO DI ARGENTA

Abbiamo preso in considerazione la volontà di Gabriella Azzalli di proporsi quale candidato a Sindaco per il Comune di Argenta, insieme al Centrodestra, per le prossime elezioni comunali del 2024 ed abbiamo compiuto le nostre valutazioni politiche insieme al direttivo locale dopo un incontro che si è tenuto con la capogruppo di Argenta Rinnovamento insieme ad alcuni suoi collaboratori. Di seguito il commento del coordinatore provinciale del movimento azzurro Fabrizio Toselli. “Dopo aver svolto un serio confronto sui programmi e sulle caratteristiche della squadra che in caso di vittoria dovrà guidare l’amministrazione comunale, il Movimento politico di Forza Italia ha valutato positivamente il progetto avanzato dall’Avvocato argentano. Abbiamo accolto positivamente il suo progetto. Crediamo che Gabriella sia la persona di cui Argenta si può fidare conoscendo bene la macchina amministrativa ed avendo dato prova di competenza in questi lunghi anni in cui ha servito la causa delle forze che si sono proposte alternative all’attuale schema amministrativo ispirato alla sinistra. Azzalli non solo conosce bene la situazione argentana, ma ha anche un radicamento importante nel tessuto sociale del Comune di Argenta avendo portato avanti battaglie importanti per riportare efficienza nell’amministrazione a partire da un rapporto fiduciario con i cittadini”. L’attuale amministrazione non è stata in grado di rispondere alle esigenze reali degli Argentani e Forza Italia, attualmente perno centrale dal governo italiano, ha la ferma convinzione che Argenta necessiti ora più che mai di una svolta sia nel campo economico che sociale del territorio. Le infrastrutture, la viabilità, la sanità, il lavoro e l’economia del territorio, il riordino dei conti che riguarda in particolar modo Soelia, sono problemi che richiedono forte impegno, competenza, serietà e moderazione per essere portati a soluzione, caratteristiche che sono proprie di Forza Italia e degli uomini che ne fanno parte. Un impegno che, afferma Toselli, è stato condiviso fin da subito anche con il coordinatore cittadino Gabriele Strozzi. Il progetto di Azzalli, continua Toselli, ci sembra che possa avere buone probabilità di successo mettendo al centro il cittadino, lavorando per un’amministrazione non vessatoria ma amica dei lavoratori, dei commercianti, degli artigiani, delle imprese in generale e delle famiglie. Come Forza Italia ci poniamo come casa dei moderati Argentani, ricoprendo il centro della politica, un centro alternativo al modello della sinistra. Siamo impegnati a dare un contributo di idee, di uomini, di donne e di giovani, coerente con il nostro portato di valori che traggono ispirazione dalla migliore tradizione liberale e cristiana del nostro paese, un contributo che sarà decisivo per portare al successo il progetto che abbiamo deciso di condividere e costruire insieme.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...