FRANCESCA CALDARONE, INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA: “Riqualificazione Plesso Carducci”

Come Consigliere Capogruppo, ho protocollato un’interrogazione per chiedere interventi urgenti in aiuto delle scuole Carducci, non dobbiamo concentrare tutti i soldi del PNRR in pochi progetti!

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA: “Riqualificazione Plesso Carducci”

PREMESSO CHE

Siamo a conoscenza del fatto che, cinque classi che fanno parte del plesso “Carducci”, a seguito della

razionalizzazione degli spazi conseguenti alle normative definite nel periodo della Pandemia, dallo scorso

anno scolastico sono state ubicate in locali al di fuori della sede.

CONSIDRANDO CHE:

Nella presentazione del bilancio di previsione, non è stato evidenziato alcun intervento che riguardasse il

Plesso sopra citato, nonostante la possibilità di accedere ai fondi del PNRR specifici per la riqualificazione

degli edifici scolastici.

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE SE:

Sia intenzione di questa amministrazione affrontare il problema ed avere ragguagli in merito ad eventuali e

necessari interventi sull’edilizia scolastica al fine di consentire il ricongiungimento di tutti gli studenti che

fanno parte del plesso Carducci.

