Gli Angeli: i ragazzi riflettono sulle note di Vasco

di Anna Zarri

Sabato 10 dicembre alcune classi dell’IIS “F.lli Taddia” hanno assistito a una conferenza – concerto in Aula Magna, organizzata dalla professoressa Maria Grazia Marvelli, che ha avuto come protagonisti Gli Angeli, tribute band di Vasco Rossi. Gli alunni, grazie al front man Max Broggio e ai suoi musicisti, sono stati guidati alla scoperta della musica e dei testi di uno dei cantautori italiani più amati di sempre. Canzoni scritte ed eseguite da Vasco molto prima che i ragazzi presenti all’incontro nascessero, sono ancora in grado di toccare corde ed emozioni vicine al vissuto delle giovani generazioni: sulle note di Un senso, la band ha ricordato ai ragazzi che “un senso ha questa vita” lo devono trovare loro, con l’impegno e la determinazione, inseguendo le proprie passioni e applicandosi giorno dopo giorno. Commovente il momento in cui Max Broggio ha parlato della sua malattia neuro degenerativa contro la quale combatte da tempo: “un senso” per andare avanti l’ha trovato proprio con la musica, passione che lo tiene in piedi e lo sprona a non mollare. Tra assoli dei bravissimi musicisti e spunti di riflessione, la mattinata è trascorsa offrendo agli studenti una modalità nuova di fare scuola, in cui i protagonisti, oltre alla musica, “siete solo voi!” ha cantato a squarciagola Max ai ragazzi.

