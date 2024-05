GRANDE SUCCESSO SABATO A DANCE EXPOL’ABBRACCIO CON IL GOTHA DELLA DANZATANTI CAMPIONIE SI PENSA GIA’ ALLA TERZA EDIZIONE

Ballerini di tutte le età, dai bambini agli adulti in pista, per cimentarsi in tutti i tipi di ballo e avere anche le emozioni di vedere esibirsi i grandi campioni internazionali, per poi successivamente condividerne anche la pista. È il grande mondo della danza che sabato si è riunito per Dance Expo alla Fiera di Ferrara, evento organizzato dalla scuola Ritmo Danza che ha sedi nelle provincie di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna facendo ballare davvero tutti. E riunito, il gotha della danza, con tanti campioni pluripremiati e miti del ballo.Con 1278 iscritti agli stage e tantissimo pubblico, sono stati in migliaia a raggiungere questa bella fiera della Danza sportiva dilettantistica dimostrando anche la grande socialità di questa disciplina che diventa beneficio e aiuto per corpo e psiche. “Siamo contentissimi di come sia andata questa giornata – dice Michela Natali – bissiamo il successo della prima edizione dell’anno scorso e anzi, abbiamo visto aumentare i numeri sia per le presenze. Una bella sorpresa è stato vedere triplicato il numero di maschi del settore giovanile segno che le danze di coppia sono tornate fortemente in voga. Aumentati anche i numeri degli espositori oltre a una quarantina di scuole che hanno raggiunto Dance Expo e Ferrara da tutta Italia ed estero. Oltre creare sempre più fermento attorno alla danza, portiamo così anche tanta gente in città e negli hotel, contribuendo a fare girare l’economia del territorio. È stato uno sforzo organizzativo importante ma ripagato da pubblico e spettacoli. Abbiamo già tante idee per la terza edizione per renderla ancora più su misura per ogni fascia d’età.”

Una giornata che ha visto esibirsi grandi campioni internazionali come Stefano Mendolia e Oxana Kononova, medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Csit e ai Word sport game 2023 Master Latin, Marco Chieregato e Giulia De Maio, finalisti al Campionato del Mondo Csit e ai Word sport game 2023 del Master Danze Standard che tra l’altro hanno anche tenuto una speciale Lecture Show per il settore giovanile . Bello vederli volteggiare in pista, sentire la loro energia e far danzare con sé i giovanissimi ballerini, sia in gruppo che cimentandosi in coppia direttamente con alcuni di loro. E poi, rispondere alle loro domande. Emozioni che poi hanno provato anche gli adulti. Un’altra lecture show infatti è stata quella dei campioni del mondo master senior Wilmer Righero e Manuela Traversi, guidando le esibizioni di Claudio Correggioli e Valeria Giannoccaro , Marino Riello e Antonella Perin, Luca Lissandrin e Sara Bigoni. Tra l’altro Correggioli, Lissandrin e Bigoni sono ferraresi.Presenti anche i Campioni del Mondo Andres Liiv e Kristin Vaha (Estonia), Kazuki Sugawara e Laura Collavizza (Giappone), Vincenzo Marinello e Sara Casini (Italia), Saverio Loria e Zeudi Zanetti (Italia), la vincitrice dei World Sport Games 2023 Alina Novak (Polonia) e i pluri Campioni e vincitori dei World Sport Games Debora Pacini (Italia), Gabriele Goffredo e Anna Matus (Moldavia).

“È stato molto bello e utile per tutti i partecipanti poter essere al fianco di questi big e cogliere da loro suggerimenti, insegnamenti e trucchi del mestiere – prosegue Simone Corvini – e alla fine, stringersi tutti in un grande abbraccio e ballare tutti insieme sulla pista”.La giornata è poi proseguita con il brevetto di ballo per gli adulti e la serata danzante per tutti con all’interno la bella gara di tango.”Dance Expo è un evento importante perché tutti, soprattutto i giovani, possono apprendere nuove tecniche anche da noi e un giorno diventare campioni – chiudono i campioni Stefano Mendolia e Oxana Kononova – la danza è per tutti, fa bene sotto ogni punto di vista e mantiene giovani, fa divertire, da una vita più sana e a dimostrarlo è anche il bellissimo Dance Expo”

Mi piace: Mi piace Caricamento...