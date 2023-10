GRANDINATA DI LUGLIO: Stanziate le prime risorse regionali

Aggiornamento grandine

È stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione che stanzia le prime risorse a sostegno dei privati e delle attività economiche e produttive a seguito della grandinata dello scorso luglio. Si tratta di ristori resi disponibili dal Fondo per le emergenze nazionali che stanzia 5.000 euro per le abitazioni private e 20.000 euro per imprese ed aziende. Sono ammesse a contributo le spese per le riparazioni indispensabili dei fabbricati danneggiati, e talune spese accessorie. Non sono ammesse le spese per gli autoveicoli. Sarà possibile inviare la richiesta tramite apposita modulistica al Comune di Cento tramite PEC o protocollo entro il 15 dicembre 2023. Le informazioni sono disponibili qui https://bit.ly/ristori_grandineluglio e a breve saranno caricare anche su apposita pagina del Comune di Cento.

