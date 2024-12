GUARALDI FDI: ” CENTO POLITICAMENTE ESCLUSA DAL PD REGIONALE”

Dopo diversi giorni di toto nomi sono stati ufficializzati i nuovi assessori della Regione Emilia Romagna, per la prima volta la Provincia di Ferrara non avrà nessun Assessore.

Commenta la notizia il Coordinatore di Fratelli d’Italia Cento e vicepresidente della Provincia di Ferrara Alessandro Guaraldi:” La decisione del neo Presidente De Pescale di escludere Ferrara indebolisce e non poco il nostro territorio. Non conosco le dinamiche interne al PD, di fatto per la prima volta Ferrara sarà esclusa dalla giunta regionale. Questo deve aprire anche un profondo ragionamento sul territorio centese, se fosse stato nominato in giunta regionale uno dei candidati eletti ferraresi sarebbe potuto scattare il posto in Consiglio per l’Assessore di Cento Carlotta Gaiani.Mi domando a questo punto quanto sia il peso del nostro Sindaco Accorsi all’interno del suo stesso partito e quanto poco sia considerato il Comune di Cento nella futura programmazione della Regione Emilia Romagna.” Continua poi Alessandro Guaraldi: ” Nonostante diversi articoli di giornale dove si affermava erroneamente il contrario, a Cento il centrodestra ha vinto le elezioni regionali ottenendo quasi il 55% dei consensi. Fratelli d’Italia si è confermato primo partito della coalizione con oltre il 26%. Forse questi dati sono sfuggiti al PD locale, ma non sono sfuggiti al Presidente della Regione Emilia Romagna De Pascale a cui comunque chiederemo investimenti in viabilità, salvaguardia del territorio e investimenti nella sanità locale partendo dalla riapertura del punto nascite.”Conclude Alessandro Guaraldi: ” Nell’augurare buon lavoro al Presidente De Pescale e alla nuova giunta regionale non posso non esser amareggiato per la mancata considerazione del territorio centese e ferrarese. Noi come Coordinamento centese di Fratelli d’Italia continueremo a lavorare per il territorio e a portare le istanze dei cittadini in regione come abbiamo fatto, insieme agli alleati, con la raccolta firme in tutela del nostro ospedale.”

