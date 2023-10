I CENTESI DI ARDIN, IL NUOVO SPETTACOLO AL DEBUTTO IN PANDURERA

Ritorna il 17 e 18 novembre la storica compagnia dialettale con una commedia che strizza l’occhio all’attualità e alla quotidianità scritta e diretta da Alessandro Ramin

Da sempre le situazioni più comiche nascono da fatti realmente accaduti nella vita di tutti i giorni,

e c’è una categoria di persone che di aneddoti ne ha tanti da raccontare: sono i tecnici, i manutentori e gli idraulici che entrano nelle nostre case per riparare tubi, caldaie e condizionatori.

Sono proprio loro i protagonisti della nuova commedia de I Centesi di Ardin “Cal bròt vizièt” che debutta alla Pandurera di Cento il 17 e 18 novembre nell’ambito del cartellone di teatro dialettale. Una esilarante sequenza di circostanze, equivoci, incontri e scontri molto simile alla realtà lavorativa e domestica di tutti i giorni, per cui, come recita il sottotitolo dello spettacolo: “…ogni riferimento a fatti o persone non è del tutto casuale”.

L’idea nasce dall’incontro fortunato con il Gruppo Clima, l’azienda nata a Cento che si occupa di impianti di riscaldamento e condizionamento e nonostante la rapida espansione in altre sedi mantiene col proprio territorio di origine un legame profondo e radicato. “Con tutto quello che ci capita potremmo scrivere una commedia” ripetevano spesso le squadre dei tecnici, ed è così che l’azienda ha suggerito alla compagnia di mettere in scena le vicissitudini quotidiane, alcune al limite del paradossale, dei propri collaboratori. Più che uno sponsor, Gruppo Clima è diventata così un vero partner nella costruzione dello spettacolo, fornendo spunti e gag tratti da una normale giornata lavorativa dei suoi operatori alle prese con imprevisti, rotture, clienti anziani e rompiscatole.

A completare l’opera la fantasia di Alessandro Ramin, autore del testo e regista dello spettacolo, che anche con questo lavoro prosegue sul filone innovativo del “dialetto contemporaneo”, ambientando la storia ai giorni nostri, toccando temi attuali della nostra quotidianità ed esplorando nuove strade nella scenografia e nell’allestimento.

La compagine in scena, rigorosamente tutta al maschile, è composta da Giorgio Bonzagni, Stefano Pesci, Matteo Remondi, Stefano Caselli, Carlo Gallerani, Roberto Cristofori, Filippo Caselli, Stefano Cavallari, Marco Gallerani, Davide Vezzani, Sauro Galuppi, Giuseppe Soffritti, Paolo Zacchini, Claudio Gemini e dallo stesso Ramin anche nei panni di interprete.

Biglietti ancora disponibili alla biglietteria del Centro Pandurera venerdi ore 16.30 – 19.30, sabato 10 – 12.30 e 16.30 – 19.30 tel. 051 6843295 on line su www.fondazioneteatroborgatti.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...