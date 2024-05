“I Giardini di Abu Gassi” di Marco Cevolani, nuovo su ,”I Giardini di Abu Gassi” di Marco Cevolani

E’ disponibile da oggi, in formato Amazon Kindle, sull’omonima piattaforma ,”I Giardini di Abu Gassi” di Marco Cevolani, la nuova avventura di Mattia Rosetti, il personaggio nato dalla fantasia dell’autore centese.In questa avventura, la sesta della seria canonica “Ci pensa Mattia”, il giovane Mattia assiste, mentre si trova in India per una vacanza assieme alla fidanzatina Anisha, all’omicidio di Gupta Randani, eminente astronomo, allontato da tempo dal mondo accademico a cuasa della sua folle ricerca dei “Giardini di Abu Gassi” una misteriosa costruzione che secondo la leggenda si troverebbe proprio nell’India settentrionale, costruzione sorta per custodire e proteggere una pietra caduta dal cielo migliaia di anni prima. Toccherà a Mattia scoprire chi si cela dietro la morte del professore e soprattutto restituire al professore la perduta credibilità.

