I RAGAZZI DEL GUERCINO VINCONO L’EDIZIONE 2024 DEL CENTO CARNEVALE D’EUROPA

La classifica finale:

Miglior carro 2024

1° classificato: I Ragazzi del Guercino | Non fuggire, affrontalo!

2° classificati ad ex equo: Toponi | Siamo come Hikikomori e Fantasti100 |

Freedom, spalanchiamo gli orizzonti!

4° classificato: Mazalora | Non chi comincia, ma quel che persevera

5° classificato: Risveglio | Un cielo pieno di stelle

Premio miglior gettito

Mazalora | Non chi comincia, ma quel che persevera

Premio miglior coreografia e costumi

I Ragazzi del Guercino | Non fuggire, affrontalo!

Premio

Radio Bruno

Fantasti100 | Freedom, spalanchiamo gli orizzonti! Mostra meno

