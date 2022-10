Il comandante provinciale della GdF D’Elia riceve Ascom Confcommercio Ferrara

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza il colonnello Cosimo D’Elia ha ricevuto, in visita di cortesia istituzionale, Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara e Davide Urban, direttore generale dell’Associazione. “La Guardia di Finanza – ha evidenziato il comandante D’Elia – è a servizio delle istituzioni ed a fianco di cittadini ed imprese. In questo senso è fondamentale potenziare a tutti i livelli l’ascolto, il dialogo e la collaborazione per prevenire situazioni di illegalità. La Guardia di Finanza è pronta a fare la sua parte in questo percorso”. “Il nostro ruolo come Associazione di categoria è di essere – ha affermato il presidente Amelio – è quello di stimolare il contatto con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine ponendoci in un ruolo di sentinelle della cultura della Legalità, un valore da salvaguardare e promuovere”



“Un incontro – ha aggiunto il direttore Urban – nel quale abbiamo posto le basi per momento ampio e condiviso sulla Legalità che coinvolgerà le Istituzioni del territorio”. Al centro del colloquio ricco di spunti i temi relativi all’economia con particolare riferimento a quelli legati al rischio di usura ed alla gestione della crisi di impresa.

