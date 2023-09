IL COMITATO VERSO ITALEXIT A PIACENZA CON FRANCO FRACASSI .Il prossimo 6 ottobre il neo comitato verso ITALEXIT sarà a PIACENZA per presentare il libro di FRANCO FRACASSI giornalista e scrittore WELCOME TO 1984 .Il contesto odierno in cui siamo costretti a vivere è sempre più lesivo della libertà del singolo cittadino oppresso da una digitalizzazione ed una globalizzazione dell’economia iper liberista che non porta nessun beneficio reale alla persona .I redditi delle persone sono calati ed il potere d’acquisto del 22% solo nel 2022 , l’inflazione a doppia cifra , lo spropositato debito pubblico italiano aumentato di quasi 1000 miliardi di euro dalla “ crisi del debito “ del 2011 sono solo alcuni elementi che ci inducono a ritenere errato e profondamente INGIUSTO il percorso che ci viene imposto da questa UE prona ad interessi di altri invece che dei cittadini . Pertanto il COMITATO VERSO ITALEXIT come preannunciato nella conferenza stampa di presentazione del 16 settembre 2023 intraprende il suo “ pellegrinaggio apostolico “ per divulgare in tutti i modi il proprio convincimento profondo : stop al neo liberismo sfrenato e libertà da un EURO a debito che arricchisce pochi tecnocrati ed impoverisce le nazioni .MARCO MATTARELLI PRESIDENTE COMITATO VERSO ITALEXIT

Mi piace: Mi piace Caricamento...