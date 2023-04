I gruppi consiliari di maggioranza uniti per la tutela del Pronto Soccorso di Cento

“Preoccupazione per l’ipotizzata riforma dei PS compreso quello della nostra città, un

presidio importante e di qualità per tutto il territorio. Chiediamo investimenti e non tagli

sulla sanità centese”.

Il Partito Democratico di Cento esprime contrarietà sulle voci riguardanti un’ipotesi di riforma della

sanità regionale che andrebbe a penalizzare il Pronto Soccorso di Cento.

Il Pronto Soccorso di Cento, grazie al fondamentale contributo di euro 2.200.000,00 della

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e di euro 365.000,00 di investimento ASL è stato

rinnovato ed implementato solo 5 anni fa.

I cittadini centesi ricordano con orgoglio il momento del taglio del nastro, quando il SS. Annunziata

si è dotato di una struttura di oltre 1000 mq, con nuovi spazi e nuove tecnologie che hanno

permesso di potenziare la qualità dei servizi sanitari e di migliorare il rapporto coi pazienti. Si

accresceva cosi l’offerta sanitaria presente sul territorio a vantaggio della comunità locale.

Attualmente il Pronto Soccorso di Cento registra 22.000 accessi annui, fornendo assistenza non

solo ai cittadini centesi, ma essendo divenuto punto di riferimento anche per tutto l’Alto Ferrarese e

per le confinanti province.

Il territorio non può perdere un presidio sanitario così importante, sul quale si è investito in strutture

e risorse umane, e che offre un servizio necessario ed indispensabile che non può essere messo

in discussione.

È fondamentale che il Governo sostenga maggiormente le Regioni e il sistema sanitario, il cui

carattere pubblico e universalistico va in tutti i modi tutelato. Abbiamo sempre considerato la spesa

sanitaria un investimento a sostegno dei bisogni delle persone, per questo tutti i cittadini devono

avere garantito, in egual misura, l’accesso alle strutture sanitarie.

Come gruppi consigliari di maggioranza (Partito Democratico, Attiva, Cento Sicura) esprimiamo

una forte preoccupazione rispetto a quanto emerge in merito ad una probabile riforma dei Pronto

Soccorso della Regione, compreso quello dell’Ospedale di Cento. Sosteniamo con decisione le

iniziative che il sindaco e l’amministrazione comunale stanno portando avanti da diversi giorni sui

tavoli istituzionali e politici. Tavoli sui quali è stato ribadito con fermezza che sulla sanità centese

non ci aspettiamo tagli, ma investimenti: tutela del nostro ospedale e del Pronto Soccorso, casa

della comunità, impegno per salvaguardare il punto nascite. Siamo pronti a mettere in campo tutte

le iniziative necessarie per difendere il diritto alla salute di tutti i centesi.

Partito Democratico di Cento

Cento Si Cura

Attiva – Edoardo Accorsi Sindaco

