Il Prefetto di Ferrara ha incontrato Ascom Confcommercio

Si è svolto, in un clima costruttivo, l’incontro in Prefettura tra Sua Eccellenza il Prefetto Rinaldo Argentieri con Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara e Davide Urban, direttore generale della stessa Associazione.



“Abbiamo condiviso con il Prefetto – spiega il presidente Felloni – la situazione economica e sociale delle imprese ed in particolare dei nostri associati del Commercio, Turismo e Servizi anche alla luce delle emergenze attuali. Abbiamo dato la nostra più ampia disponibilità ad iniziative congiunte e condivise con le Istituzioni “.



Il Prefetto, dal canto suo, ha espresso vivo apprezzamento per il tradizionale spirito di collaborazione che caratterizza i rapporti tra Prefettura e Confcommercio e ha sottolineato l’importanza decisiva di una stretta coesione tra Istituzioni, mondo produttivo e forze sociali per superare le presenti criticità in campo economico e lavorativo.

