– Il Sindaco Accorsi e l’Assessore Taddia insieme a CNA in visita ad Anatolia Atelier, un laboratorio artigiano in centro storico a Cento



Prosegue il ciclo di incontri dell’Amministrazione comunale con le realtà produttive del territorio, in collaborazione con le Associazioni di Categoria.



Nelle scorse settimane il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, e l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Filippo Taddia, hanno fatto visita insieme a CNA ad Anatolia Atelier, laboratorio orafo situato nel cuore del centro storico di Cento.



Anatolia Atelier è lo spazio creativo di Antonella Cantori, artigiana che progetta, modella e realizza a mano ogni suo singolo gioiello. Durante la visita, Antonella ha aperto le porte del suo laboratorio, raccontando il proprio percorso professionale e mostrando gli strumenti del mestiere con cui, ogni giorno, dà forma alle sue creazioni. Un esempio di artigianato autentico, fatto di ricerca, passione e cura per i dettagli.



“Scoprire realtà come Anatolia Atelier ci ricorda quanto valore ci sia nelle mani e nelle idee di chi lavora con passione nel nostro territorio,” ha dichiarato il Sindaco Edoardo Accorsi. “Il centro storico può e deve essere anche un luogo di produzione, oltre che di incontro e relazione. Sostenere l’artigianato locale significa anche rafforzare l’identità culturale della nostra città.”



“L’artigianato artistico è uno degli elementi distintivi del nostro territorio e realtà come quella di Antonella rappresentano un’eccellenza da valorizzare e raccontare,” ha aggiunto l’Assessore Filippo Taddia. “Grazie a CNA per averci accompagnati in questa visita: solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e associazioni possiamo creare percorsi di sviluppo condivisi e concreti.”



Il programma di visite alle imprese del territorio continuerà nei prossimi mesi, coinvolgendo nuove realtà produttive e commerciali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e mondo del lavoro.

