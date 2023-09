Il Sindaco Accorsi incontra il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Del Gallo

«Un’occasione di confronto importante con il nuovo Comandante De Gallo, che ho personalmente ringraziato a nome di tutta la cittadinanza centese, per il lavoro che sta svolgendo dal suo insediamento avvenuto ad agosto, insieme al personale del Distaccamento di Cento» commenta il Sindaco Accorsi, che prosegue: «In prima persona ho apprezzato la grande disponibilità e professionalità del Comandante, con una lunga e importante esperienza alle spalle. Insieme ci siamo confrontati sulle importanti attività che il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cento realizza sul territorio, per la sicurezza della cittadinanza in momenti delicati e di emergenza»



«Una vicinanza che abbiamo voluto dimostrare anche con impegni concreti come gli interventi nella sede del Distaccamento di Via Risorgimento, con il rifacimento completo dell’asfalto del piazzale in cui transitano i mezzi di soccorso e il rinnovamento del tetto. Lavori attesi da tempo che abbiamo programmato nei mesi scorsi e che abbiamo ultimato nelle scorse settimane» conclude il Sindaco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...