Il Terzo Polo presenta l’evento “Cento, sul serio: infrastrutture, industria 4.0 e sviluppo economico del territorio”

Giovedì 15 settembre, alle ore 20:30 a Villa Borgatti a Corporeno si terrà l’incontro “Cento, sul serio: infrastrutture, industria 4.0 e sviluppo economico del territorio”.

Interverranno: Francesco Badia candidato al collegio uninominale per la Camera, Giorgio Merlante Vice Presidente Feder Manager Ferrara, Bologna Ravenna. Modera Simone Maccaferri. Durante la serata interverrà Claudio Ferranti Cantiere Lavoro e Sviluppo Economico di Italia Viva Ferrara.

“Parlare di industria 4.0, provvedimento voluto dall’allora ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda e fatto proprio dal Governo di Matteo Renzi, significa riflettere sulle opportunità che le nuove tecnologie legate alla digitalizzazione possono portare al tessuto imprenditoriale e produttivo del Paese – afferma Francesco Badia candidato all’uninominale per la Camera – Tali riflessioni ci appaiono più che mai utili per un territorio quello quello centese, che potrebbe trarre i massimi benefici da percorsi di sviluppo industriale fondati su queste tecnologie. Come Terzo Polo siamo in prima linea e ci impegniamo per essere al fianco degli imprenditori che intendano investire nella crescita e nel futuro del nostro territorio e del nostro Paese.”

“Lo sviluppo economico del territorio dell’alto ferrarese, che si basa su tanti esempi virtuosi di artigianato, piccola e media impresa, commercio, agricoltura con cui negli anni scorsi ho avuto l’onore di lavorare, necessita di una politica capace di proporre soluzioni concrete, immediate ed efficaci – commenta l’ex vicesindaco di Cento Simone Maccaferri – Per questo ho scelto di sostenere e farmi parte attiva, insieme a Italia Viva, nel promuovere il progetto del Terzo Polo, che sono certo abbia il programma giusto e sappia dare le risposte che un territorio come il nostro richiede, scevro da ideologie e centrato su responsabilità, competenza e serietà.”

“Il nostro territorio ha assoluta necessità che annose questione di viabilità e logistica siano affrontate e definitivamente risolte: in particolare il Centese necessita della realizzazione senza se e senza ma della Autostrada Cispadana e di una Zona Logistica che attui un razionale e conveniente servizio a quella che, unitamente al bacino allargato delle aree produttive, costituisce nei fatti e nella consistenza imprenditoriale la più importante area produttiva dell’alto ferrarese. A questo proposito la legislazione regionale pianificatrice dello sviluppo delle ZLS in filiera con il nuovo ruolo del sistema portuale ravennate costituisce sicuramente un indirizzo positivo che però deve trovare risposte specifiche e mirate all’area Centese. Aver individuato una ZLS all’interno dell’area del petrolchimico a Ferrara e l’altra a Bondeno ci pare davvero non abbia tenuto conto delle esigenze e delle problematiche dell’area Centese che necessita di specifico approfondimento e risposte in linea con la già presente ed operativa rete di imprese attive sia sul mercato nazionale che internazionale.” – Afferma Claudio Ferranti Cantiere Lavoro e Sviluppo Economico di Italia Viva Ferrara.

Il Coordinatori Provinciali di Ferrara in Azione, Alberto Bova e di Italia Viva Ferrara Licia Barbieri dichiarano – “Crediamo che il territorio meriti attenzione e risposte come da tempo richiede tutta la popolazione centese per un rilancio dello sviluppo che passa anche attraverso i nuovi servizi di logistica e supporto a condizioni di competitività quali quelle connesse ai piani di sviluppo delle ZLS.”

