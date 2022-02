INCONTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA E LA CONFEDERAZIONE DELL’ARTIGIANATO E DELLE IMPRESE DI FERRARA

Nei giorni scorsi, presso la Caserma “Fin. Bruno Bolognesi” di via Palestro, il Comandante

Provinciale Col. Cosimo d’Elia e il Comandante del Gruppo di Ferrara Ten. Col. Luigi

D’Abrosca, hanno incontrato il Vice Presidente Graziano Gallerani e il segretario Paolo

Cirelli della Confederazione dell’artigianato e delle imprese di Ferrara.

Nel corso dell’incontro è stata posta l’attenzione sui temi di grande attualità economica e

sociale che impattano, anche a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-

19, su tutta la filiera della manifattura, ma più in generale, tutta la piccola e media impresa

e le famiglie, quali le difficoltà di reperimento delle materie prime, l’abnorme impennata

delle tariffe energetiche, il corretto uso delle misure di sostegno stanziate dall’Autorità di

Governo.

É stato un momento molto proficuo di condivisione dei fattori fondanti della libera impresa

pienamente inserita nelle comunità locali. La partecipazione attiva dei segmenti produttivi

dentro la vita sociale ed economica del territorio nel pieno rispetto delle prerogative

istituzionali delle diverse componenti sociali, rappresentano la manifestazione più

evidente della volontà di mantenere corrette relazioni, collaborando per la salvaguardia e

la promozione dei principi della legalità sulle quali costruire percorsi per la ricerca del bene

comune.

Il Comandante Provinciale ha infine evidenziato come la Guardia di Finanza, quale forza

di Polizia economico – finanziaria a forte vocazione sociale a presidio della legalità, operi

quotidianamente nell’azione di contrasto al crimine economico, al fine di garantire la

necessaria cornice di sicurezza nell’utilizzo degli ingenti fondi finanziari stanziati per la

ripresa del Paese che è la base per lo sviluppo e la tutela dell’economia sana e della leale

concorrenza tra gli operatori di mercato.

cof

Mi piace: Mi piace Caricamento...