Interconnettiamoci… ma con la testa è un service di interesse nazionale del Lions Italia. L’oggetto dell’iniziativa è informare i ragazzi sui pericoli che possono incontrare nella navigazione internet e sulle opportunità offerte dalla rete a seguito di un utilizzo consapevole della stessa. È destinata ai ragazzi delle classi 4 e 5 primarie e alle classi 1, 2 e 3 Secondarie di primo grado.

Anche in questo anno sociale il Lions Club Cento e il suo presidente Ing. Adriano Orlandini hanno voluto effettuare questo service fra le attività principali di servizio del club Centese.

Questo service è stato proposto ai dirigenti e agli insegnanti delle scuole primarie e Secondarie di primo grado del territorio centese, che hanno accolto con favore questa attività formativa a beneficio dei loro studenti.

Dal 4 ottobre al 16 dicembre si sono tenuti 6 incontri formativi che hanno coinvolto gli studenti di tutti e 4 istituti Comprensivi di Cento; 5 incontri sono stati effettuati in videoconferenza sulle lavagne Lim delle scuole e 1 incontro è avvenuto in presenza nell’aula magna della scuola di Renazzo. Le relazioni sono state tenute da Formatori Lions specializzati in sicurezza informatica e cyberbullismo. Grande la partecipazione di studenti e insegnanti all’iniziativa del Lions Club Cento che ha visto complessivamente la presenza agli incontri di 1. 156 persone.

