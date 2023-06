LA BELLA STAGIONE – eventi settimana 27giugno – 1 luglio a Cento

Continuano gli appuntamenti de “La Bella Stagione” la rassegna di spettacoli all’aperto realizzata da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento.

Mentre in Piazza del Guercino (fino al 30 giugno) si susseguono le partite del ” Whitty summer basket”, nel cortile interno della Rocca -mercoledì 28 giugno in programma il quarto appuntamento dell’aperitivo musicale in collaborazione con “4eventi” “Castle Garden”.

Giovedì 29, sul palco di piazzale della Rocca, i Rumba de Bodas ci condurranno in un viaggio tra le sonorità afro bit, DJ SET con 4eventi vs Pattaya, in programma venerdì 30 giugno, mentre, sabato 1 luglio si canta e si balla con le maggiori hit dance, pop, rock degli anni 70, 80, 90, fino ad oggi con New Euforica!

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero!

