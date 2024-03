LA BENEDETTO CONSEGNA ALL’OSPEDALE DI CONA I PUPAZZI DEL TEDDY BEAR TOSS

Obiettivo: stupire!

Un’importante restituzione ai più bisognosi di tutto l’affetto ricevuto dal territorio: nella mattinata di giovedì 14 marzo, infatti, la Benedetto XIV ha consegnato all’Ospedale di Cona i 537 pupazzi raccolti grazie al Teddy Bear Toss organizzato in collaborazione con Artec in occasione della sfida con Orzinuovi.

I pupazzi saranno quindi distribuiti nel reparto di pediatria dai biancorossi Maximilian Ladurner e Yankiel Moreno, accompagnati da Graziano Gallerani, Vicepresidente della Benedetto XIV e Presidente di Artec, e dal Responsabile commerciale dell’azienda centese Alberto Fortini.

“Entrare in un reparto di pediatria, pieno di bambini che stanno affrontando difficoltà non è stato per niente facile”, ha dichiarato Graziano Gallerani. “Però, vedere il loro sorriso, quando hanno ricevuto i peluche, mi ha aperto il cuore: avevo gli occhi lacrimanti ma il cuore era felice. È stata un’emozione indescrivibile e regalare un momento di gioia è sicuramente stato un dono anche per noi, grazie a chi ha permesso tutto questo”.

Si tratta della conclusione di un evento in cui la Benedetto ha creduto fortemente e che trasforma, ancora una volta, in azione concreta i propri valori: gli oltre 500 pupazzi potranno infatti regalare un sorriso ed un momento di leggerezza e spensieratezza alle bambine ed ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Cona.

Credit fotografico obbligatorio: Thomas Marzioni.

