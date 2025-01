La Biblioteca di Mattia annuncia la creazione di “Universi Incredibili”

Dopo il successo del Numero Zero pubblicato lo scorso mese di ottobre per Edizioni Freccia D’Oro il team della Biblioteca di Mattia annuncia la creazione di “Universi Incredibili” (https://universi-incredibili2.webnode.it/), un sito che promette di trasportare i lettori in mondi lontani e avvincenti, trasferendo sul web tutte le emozioni suscitate dalle pagine di carta.

Cosa troverai su questo sito:

Storie inedite: Talentuosi autori locali e non solo daranno vita a racconti avvincenti che ti trasporteranno in dimensioni parallele, popolati da creature fantastiche e eroi coraggiosi.

Talentuosi autori locali e non solo daranno vita a racconti avvincenti che ti trasporteranno in dimensioni parallele, popolati da creature fantastiche e eroi coraggiosi. Illustrazioni mozzafiato: Artisti di grande talento daranno forma visiva alle storie, creando atmosfere uniche e indimenticabili.

Artisti di grande talento daranno forma visiva alle storie, creando atmosfere uniche e indimenticabili. Leggende e misteri di Cento: Scoprirai come la storia della tua città si intreccia con elementi fantastici, dando vita a leggende e misteri affascinanti.

Scoprirai come la storia della tua città si intreccia con elementi fantastici, dando vita a leggende e misteri affascinanti. Un viaggio attraverso i generi: Dall’alta fantasia alla fantascienza più avveniristica, l’almanacco offrirà un’esperienza di lettura completa e coinvolgente.

Perché questo sito è speciale:

Un’iniziativa unica: Un progetto ambizioso che arricchisce l’offerta culturale di Cento, promuovendo la creatività e l’immaginazione.

Un progetto ambizioso che arricchisce l’offerta culturale di Cento, promuovendo la creatività e l’immaginazione. Un ponte tra passato e futuro: Il sito unisce la tradizione e la storia della stampa a Cento con la modernità e l’innovazione dei generi fantasy e fantascienza.

Il sito unisce la tradizione e la storia della stampa a Cento con la modernità e l’innovazione dei generi fantasy e fantascienza. Un’opportunità per tutti: Il sito è rivolto a un pubblico ampio, dai giovani agli adulti, appassionati di lettura e di mondi fantastici. Chiunque potrà vedere la propria opera pubblicata

Non perdere l’occasione di immergerti in un’avventura straordinaria!

I lettori troveranno storie che spaziano dai mondi fantasy più classici alle avventure spaziali più innovative, il tutto arricchito da illustrazioni evocative che daranno vita alle immaginazioni più sfrenate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...