LA RASSEGNA DEI PRESEPI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO” DI CENTO – NONA EDIZIONE

Anche quest’anno è pronta per le festivita’ natalizie la rassegna dei presepi costruiti dagli alunni e dalle alunne della scuola secondaria, esposti nel luminoso atrio della scuola. La partecipazione dei ragazzi a questa iniziativa, giunta così alla 9a edizione, è sempre molto sentita e numerosa. I ragazzi costruiscono a gruppi il loro presepe a casa e successivamente all’esposizione a scuola viene proposto il concorso “Il presepe più bello” con una giuria popolare composta dai docenti, dai compagni della scuola primaria e dai piccoli amici della scuola dell’infanzia. Orgogliosa, la dirigente Anna Tassinari ricorda che questa iniziativa promuove la tradizione del presepe che non è solo un momento religioso ma stimola anche la creatività e la manualità. In un mondo complesso come quello attuale, inoltre, la costruzione del presepe è un momento di inclusione ed integrazione perchè tutti gli alunni, indipendentemente dalle proprie tradizioni culturali e credenze religiose, ci tengono a partecipare e costruire. Dopo le vacanze, si effettueranno le votazioni e le premiazioni. Intanto, chi volesse visitare i presepi, in orario di apertura della scuola o in occasione dell’open day del pomeriggio del 20 gennaio 2024, è ospite ben gradito.

