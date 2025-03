LA SELLA SBANCA IL PALA DEL MAURO: 78-79 DOPO UNA PARTITA BELLISSIMA AD AVELLINO

La Sella, priva di Tamani e Delfino, ma con uno Sperduto non ancora al 100% affronta al Pala Del Mauro, l’Avellino basket, una delle sorprese più belle di questo campionato, con gli ex pronti a rivedere volti amici Mussini e Jurkatamm.

Mussini, Lewis, Jurkatamm, Earlington e Bortolin da una parte, Devoe, Nobile, Berdini, Davis e Benvenuti dall’altra e si parte.

PRIMO QUARTO

La partita inizia con una situazione che i tifosi di Cento erano abituati a vedere l’anno scorso: la tripla in uscita dai blocchi di Mussini, poi la Sella lotta e recupera un pallone, per Benvenuti che segna i primi due. Avellino gioca bene e trova Earlington che mette a segno il primo mini parziale mandando a +5 i suoi, Davis si iscrive alla partita, ma Jurkatamm risponde dalla lunga portando in partita anche il Pala De Mauro, la Sella risponde con un’altra ottima ricezione di Benvenuti per il 12-8. Un altro parziale di Avellino, firmato prima da Mussini con la tripla e poi da Bortolin con un movimento vecchia scuola spalle a canestro, manda i padroni di casa a +9. Davis segna una tripla importante, poi si guadagna due tiri liberi per il nuovo -4. Avellino corre bene la transizione e trova Lewis con spazio per la tripla, poi ancora l’americano punisce la difesa di Cento con un jumper aggiorna il massimo vantaggio, in un amen, chiudendo il primo quarto 25-15.

SECONDO QUARTO

Quanto era mancato Alessandro Sperduto, l’ex Agrigento mette piede in campo e spara una tripla delle sue, con dedica ai tifosi della Sella, Nikolix risponde con un piazzato, poi ancora Alessandro Sperduto replica quello fatto in precedenza, questa volta facendo saltare il difensore e 6 punti in un amen, non male per uno che tornava da un infortunio lungo più di tre mesi. La Sella si mette a zona, Avellino l’attacca bene trovando Bortolin in area, lo stesso che si trova a subire l’appoggio di Benvenuti nell’azione successiva. Il capitano della Sella sì prende anche un tiro dalla media distanza e con Sperduto guida il secondo quarto della Benedetto che ora è a -5 e dopo una serie di errori al tiro da una parte e dall’altra, Nicola Berdini timbra da tre punti costringendo Crotti al timeout, perché ora la Sella è a -2.

Davis pareggia la partita, Bortolin riporta avanti i suoi spiegandola nel pitturato, bella partita al Pala Del Mauro. Ancora l’argentino di Avellino a leggere benissimo la zona centese e trovare Jurkatammm che punisce da tre punti e i padroni di casa rispondono alla sfuriata della Benedetto XIV. Berdini stoppa il centro di Avellino, ma la Sella non riesce ad andare a punti sul contropiede successivo, poi Devoe riesce a trovare i primi importanti due della sua partita, mentre Lewis continua a far fruttare la sua fisicità in attacco, Davis spara una tripla dal palleggio, riportando a -4 la Sella. In uscita dal timeout è ancora Bortolin a trovare il taglio di Earlington al ferro, ma la Sella c’è e lo dimostrano prima Alessandrini, poi Nobile con le due triple che valgono il pareggio: 42 pari all’intervallo.

TERZO QUARTO

Benvenuti riprende da dove aveva lasciato, questa volta con una tripla, poi Devoe si guadagna e segna due liberi e la Sella e avanti di un possesso pieno. Devoe si accorge dell’arrivo dell’avversario e scaglia il pallone trovando un vero e proprio circus shot. È ancora Devoe a bucare la difesa di casa, poi Bortolin e la palla recuperata di Jurkatamm che si lancia uno contro zero riportano a -1 Avellino, ma Devoe è indiavolato e segna un altro canestro in allontanamento. Mussini punisce lo spazio concessogli con una tripla, dall’altra parte la Sella risponde con la stessa grazie ancora una volta ad un pazzesco Gabe Devoe, Cento sta trovando vari leader all’interno di questa partita, anche difensivamente, con Graziani che lavora benissimo su Lewis, c’è da dire però che nella metà campo offensiva lo show è tutto di Gabe Devoe, ancora in isolamento per il +6 Benedetto. Avellino si scuote con Bortolin dal solito spot, ma la Sella continua con tripla di Alessandrini e una difesa fantastica di squadra. La squadra di Crotti non ci sta e alza l’intensità difensiva, Nikolic segna con energia, ma Tanfoglio frena l’entusiasmo con una tripla dal palleggio di puro carattere. Jurkatamm risponde da tre e sull’ultimo possesso, la Sella trova un canestro pazzesco di Sperduto, entrato apposta per l’ultima azione, manda a +8 la Sella, dopo un terzo quarto strepitoso della squadra di Di Paolantonio, 58-66.

QUARTO QUARTO

Avellino accorcia a -6, prima dei liberi di Sperduto, la Sella regge in difesa per diverse azioni a metà campo, poi Nikolic rompe un momento leggermente sornione del match con una scorribanda, appoggiando al vetro, -6 Avellino. Sperduto segna l’ennesima tripla della sua mostruosa partita, poi Avellino va ancora da Bortolin e Lewis che riportano a -5 la squadra campana. Davis stoppa Mussini che stava appoggiando il comodo -2, giocata che può rivelarsi più che mai decisiva da parte dello chef, soprattutto se supportata dall’azione successiva: ricezione, step back, tripla: Stacy Davis, +8 Sella Cento 150” dalla fine.

Juarkatam risponde con la tripla pesante in uscita da timeout, Davis non riesce a proseguire la sua striscia in attacco e, Bortolin cattura un rimbalzo offensivo prezioso e si guadagna due tiri liberi: 71-74. La Sella attacca con pazienza e permette a Devoe di attaccare il miss match per trovare altri due punti nell’area avversaria, nell’azione successiva Jurkatamm vola al ferro, ma non trova i due punti e ricade male, uscendo malandato anticipatamente, dopo una grande gara. Avellino spende un fallo su Sperduto che fa 1/2, mandando la Sella a due possessi pieni di vantaggio. Lewis trova due punti rapidi dopo il timeout, la Sella entra nell’ultimo minuto con Nobile che non trova compagni e perde palla, Lewis dall’altra parte si alza da tre punti, forzato, da fenomeno e fa -1 Avellino a 43” dal termine.

Dopo il timeout, Devoe attacca dopo il blocco di Benvenuti su Lewis, ma Nikolic lo stoppa al ferro, sul ribaltamento di fronte Mussini vola in contropiede e si guadagna il fallo di Berdini che è andato vicinissimo alla stoppata, 2/2 dell’ex e +1 Avellino, con la Sella che ha l’ultimo possesso della gara.

La Sella rimette da fondo campo, Davis sfrutta la rincorsa e attacca la difesa di Avellino, guadagnandosi due tiri liberi che sono ossigeno puro, il primo va dentro, anche il secondo, la Sella é di nuovo avanti e contro timeout di Coach Crotti in campo. L’ultima azione è di Mussini, eroico Benvenuti con lo show sul pick & roll, poi Nikolic si alza dalla media ma non va, Bortolin cattura il rimbalzo, il pallone danza sul ferro ed esce. Vince la Sella, una partita bellissima, emozionante, che la Sella ha comandato per tutto il secondo tempo e ha voluto fortemente difendere nei secondi finali, dove Lewis e Mussini stavano per ribaltare tutto. 78-79 il finale

TABELLINI

AVELLINO BASKET: Lewis 22, Sabatino, Mussini 13, Jurkatammm 17, Codeluppi, Maglietti, Earlington 6, Verazzo, Bortolin 14, Nikolic 6, Perfigli

SELLA CENTO: Devoe 16, Berdini 3, Alessandrini 8, Graziani 3, Sperduto 11, Davis 19, Nobile 5 , Tanfoglio 3, Moretti, Benvenuti 11

