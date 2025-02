L’associazione Mattia e i Suoi Amici in campo contro lo spreco

L’associazione Mattia e i Suoi Amici è da sempre in campo contro lo spreco, all’insegna del riciclo e del riutilizzo. Nelle nostre prossime uscite pubbliche, distribuiremo quelli che abbiamo chiamato “Gli scatolotti di Scintilla”.

Scintilla è il fedele amico a quattro zampe di Mattia. Le doggy bag nascono come contenitori di avanzi alimentari da destinare ai nostri piccoli amici. Col tempo si è diffusa comunque l’abitudine di conservare il cibo avanzato al ristorante, anche fra chi non possiede un animale domestico. I nostri sono in materiale non tossico, adatti a congelatore e microonde.

Sempre dalle prossime uscite pubbliche riprenderà, a seconda della disponibilità, la distribuzione delle Sportine di Mattia, contenente alcuni generi di prima necessità; iniziativa che l’Associazione ha intrapreso a partire dal biennio 2015/2016. Per maggiori informazioni www.bibliotecadimattia.it

