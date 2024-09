L’AZIENDA USL DI FERRARA ALLA FIERA DI CENTO

Allo stand dell’azienda Sanitaria sensibilizzazione, promozione della salute e conoscenza dei servizi sanitari attivi nel distretto ovest

L’Azienda USL di Ferrara prosegue nel suo impegno di raccontare la sanità provinciale e i propri servizi di prossimità partecipando ed organizzando iniziative pubbliche che le consentano di continuare ad essere tra la gente.

Parteciperà, infatti, alla 440° Fiera di Cento prendendo parte all’inaugurazione in programma mercoledì 4 settembre alle 19.00 al Palco piazzale Rocca, grazie alla presenza della dott.ssa Caterina Palmonari, Direttrice del distretto ovest.

Per tutto il fine settimana, inoltre, a partire da venerdì, diversi operatori dell’AUSL che lavorano nel distretto ovest si turneranno allo stand in piazza dell’Azienda, per dare consulenze e spiegare le loro attività direttamente ai cittadini e alle cittadine centesi.

Tra i professionisti presenti, infermiere di comunità (IFeC), fisioterapista domiciliare, dietista, ostetrica, infermiera del 118 e diabetologo. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della violenza sulle donne, grazie a ostetrica ed infermiera del 118che promuoveranno alcuni servizi attivi all’Ospedale SS.ma Annunziata, pensati proprio per aiutare le donne vittime di violenza.

Il tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre alle 18, infine, alla Rocca di Cento l’AUSL presenterà il “Catalogo di scuole che promuovono salute”, grazie ai preziosi interventi della direttrice di distretto socio sanitario dott.ssa Caterina Palmonari, della dott.ssa Garofani Luisa, direttrice unità operativa complessa SerD, della dott.ssa Cristina Saletti, direttrice unità operativa complessa Igiene degli Alimenti e Nutrizione (IAN) e dott. Alberto Urro, referente “Scuole che promuovono salute” AUSL Ferrara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...