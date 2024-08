LETTERA IN REDAZIONE: “Il Gruppo cittadini Ceres smentisce alcune dichiarazioni di Francesca Caldarone – Capogruppo in Consiglio Comunale di FdI”

Dopo una serie di consultazioni, abbiamo deciso di scrivere questa smentita per diversi motivi:

– non vogliamo essere utilizzati a scopo pubblicitario e per campagna elettorale, ricordando che la scrivente dell’articolo e autrice delle dichiarazioni citate, è sostenitrice della precedente amministrazione Toselli, verso cui abbiamo denunciato crescenti difficoltà sulla raccolta e abbiano aspettato invano la presa in carico di una serie di difficoltà legate alla strada, da sempre rappresentate.

-per quanto persistano le problematiche rifiuti e legate alla strada anche con questa amministrazione, per quanto non ci piacciano le risposte ad oggi avute, hanno sempre risposto e nel caso specifico della rottura della tubazione, abbiamo ricevuto risposte celeri anche se non di competenza.

Sicuramente su ceres è necessario coinvolgerci per capire le necessità che ci fanno sentire cittadini di serie B, cercare soluzioni condivise che ci aiutino ad alleviare i disagi arcuiti dall’introduzione del porta a porta, ma non solo.

Sarebbe gradito uscisse questa smentita e precisazione, che sia vice di noi abitanti e non utilizzo politico di nessuno.

Sarebbe gradito che quando vengono fatte dichiarazioni di questo tipo, siano coinvolti i cittadini per una verifica, poiché ci aspettiamo che le testate giornalistiche verifichino le informazioni e siano corrette.

Siamo contattabili a questa mail, preferiamo firmarci come gruppo cittadini ceres per evitare gestioni personalistiche, come avvenuto in passato.

Se gradite essere informati, abbiamo in serbo una riunione per rappresentare le nostre problematiche senza strumentalizzazioni politiche.

Certi della vostra comprensione.

Cordiali saluti

Gruppo cittadini ceres

