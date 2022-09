LETTERA: Stefano Randelli PCI Cento “Condivido le parole del Sindaco Accorsi in merito alla ricostruzione”

Condividiamo le parole del Sindaco Accorsi circa la situazione della ricostruzione post-sisma. Il PCI Cento, infatti, aveva già sollecitato l’Amministrazione centese a rimboccarsi le maniche e completare quanto non ancora fatto e le intenzioni del Sindaco vanno sicuramente in questa direzione. Tuttavia non possiamo non rimarcare che se il comune di Cento si trova in questa situazione dopo dieci anni, la responsabilità è senza ombra di dubbio dei ritardi che si sono accumulati soprattutto con la giunta Toselli, una giunta che si è dichiarata civica ma che altro non era che – e i centesi se ne sono accorti – una giunta puramente di destra, al di là delle alchimie elettorali. Le elezioni sono già passate tuttavia e ora sicuramente recuperare il ritardo maturato non sarà semplice e purtroppo si prevedono ancora disagi per i cittadini.



Stefano Randelli PCI Cento

