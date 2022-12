“L’evoluzione di Business On rientra nell’impegno di Credem a concretizzare la promessa di

Wellbanking, generando valore e benessere per imprese e professionisti”, ha commentato il

Direttore Marketing Credem Maurizio Giglioli. “Business On è una piattaforma innovativa

perché con un unico accesso le aziende entreranno in un mondo di servizi, tra cui corporate

banking, working capital, fatturazione elettronica, supply chain, leasing, factoring e tanti

altri. Questo porterà benefici alle aziende, semplificando operazioni quotidiane: ad esempio

sarà molto più facile riconciliare le fatture e con un semplice click chiedere anche un loro

anticipo o altre soluzioni finanziarie. Tutto ciò non cambierà il modello di servizio Credem

basato su consulenti specializzati nel servizio alle imprese, pronti a guidarle in questo

percorso di cambiamento”.

Per sostenere le piccole e medie imprese che hanno esigenza di liquidità, che investono e

vogliono concretizzare i loro progetti di crescita, Credem ha inoltre attivato nel corso del

2022 un plafond di 3,4 miliardi di euro di finanziamenti, di cui oltre l’80% già erogati a fine

ottobre. L’iniziativa si rivolge a ditte individuali, liberi professionisti, artigiani, agricoltori e

medie imprese (fino a 300 milioni di euro di fatturato) con l’obiettivo di sostenere le imprese

clienti nell’affrontare l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, nella gestione

delle esigenze di liquidità, ma anche assisterle in piani di crescita e sviluppo. Oltre a

finanziare le aziende, Credem punta ad affiancarle con la consulenza dei propri specialisti e

con il supporto di numerosi partner esterni su tematiche specifiche, dai progetti per il

risparmio energetico al supporto per la partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR). Tutto ciò nel solco della strategia di sviluppo del Gruppo

sintetizzata dal termine Wellbanking, che rappresenta l’impegno ad orientare azioni, priorità

e progetti in funzione del benessere di tutti gli stakeholders: clienti, dipendenti e collettività.

La novità più rilevante della piattaforma è rappresentata dall’inclusione, senza costi

aggiuntivi, della nuova funzionalità Working Capital, che permette all’azienda di tenere sotto

controllo l’andamento del capitale circolante e capire se le fatture emesse e ricevute siano

state incassate o pagate, avendo una vista chiara e sintetica. Questo tool potrà dialogare con

il servizio di fatturazione elettronica permettendo di riconciliare i movimenti dei conti e le

fatture. In working capital sarà presente una dashboard sulla situazione finanziaria, un

grafico sull’andamento del ciclo attivo e passivo e diversi widget sintetici e operativi (es.

Incassi in scadenza o scaduti). Working capital darà ai clienti la possibilità di chiedere anche

l’anticipo delle fatture, accendendo a prodotti di factoring. Business ON consente agli

utilizzatori di creare diversi profili, che dispongono di proprie credenziali, e assegnare a

ciascuna poteri informativi o dispositivi in base al ruolo. Inoltre la funzionalità multibanca

consente al cliente di avere una vista complessiva e operare su tutti i propri conti correnti,

anche di altre banche, usando le stesse credenziali.

Il Gruppo Credem, tra i principali istituti bancari italiani e tra i più solidi d’Europa, è quotato

alla Borsa Italiana ed ha un total business a fine settembre 2022, tra raccolta complessiva e

prestiti, pari ad oltre 130 miliardi di euro.

Maurizio Giglioli – Direttore Marketing Credem

