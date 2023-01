LIBERTÀ PER CENTO – “Confermate le nostre previsioni su Ente Territorio formulate dal 2015: un pasticcio mal gestito”

Il consiglio comunale del 28 dicembre 2022 con la delibera nr. 170 ha approvato la “ razionalizzazione periodica delle partecipazioni del comune di Cento “ . L’assessore delegato ha relazionato perciò anche su ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI SRL costituta in epoca del ex sindaco LODI .Su questa partecipata ho presentato ben 3 ( tre ) esposti alla corte dei conti nel gioco corso dei due mandati da capogruppo in consiglio comunale. Segnalando alla Corte le criticità della partecipata , sia al momento della sua costituzione , ovvero nel 2015 quando l’allora presidente , oggi assessore Avv. Gaiani fu oggetto di una richiesta di informazioni sulla corretta applicazione del d.lgs 8 aprile 2013 nr. 39 noto come legge madia .Successivamente , in epoca amministrazione TOSELLI esposi alla corte dei conti l’anomalo andamento economico finanziario della partecipata con perdite economiche crescenti e posta in liquidazione nella assemblea del del 12.12. 2017 a distanza di nove mesi dalle relazioni del amministratore unico Filippo Parisini del 8.3.2017 e del sindaco revisore Claudio Guazzaloca del 12-3.2017 . Nel 2018 alla ultima interrogazione prot. Nr. 30634 del 11.6.2018 mi fu risposto che “ …..ricevuta la situazione finale di liquidazione spetterà al consiglio comunale valutare se sulla base delle risultanze della stessa sussista l’interesse pubblico per L’ ACCOLLO DEI DEBITI nella misura che risulterà da bilancio finale di liquidazione . In data 28 giugno 2018 è stato approvato dalla assemblea il bilancio 2017 rinviando ogni analisi sullo stato di liquidazione alla presentazione della documentazione richiesta per legge” .Faccio notare che l’assemblea del 12.12.2017 oltre che la messa in liquidazione di ENTE TERRITORIO con nomina del liquidatore nella figura di Filippo Parisini deliberò anche l’avvio delle operazioni del carnevale 2018 garantendo il comune per l’anno la somma di 340.000 € già deliberate dal consiglio comunale del 14.12.2016 con il mio voto contrario . Da allora più nulla è giunto in consiglio in merito alla partecipata , se non continui accantonamenti in bilancio per la perdita arrivata a quasi mezzo milione di euro odierni.CONCLUSIONE .Nei dieci anni di consiglio comunale ho sempre cercato di portare la mia esperienza e competenza professionale al servizio della città . Quando ero presidente della commissione bilancio anni , 2011-2016 , la commissione realizzò un modellino Excel per rendere comprensibile il bilancio comunale ai cittadini al fine di renderli consapevoli del DENARO PUBBLICO gestito . Non è servito , anzi spesso sono stato contrastato in questo eccesso di TRASPARENZA . ENTE TERRITORIO è solo una parte del bilancio comunale , ed oggi le colpe di tale situazione io personalmente le imputo ad entrambe le amministrazioni che l’hanno creata , visto il percorso sin qui delineato è certamente il liquidatore unico e l’amministrazione TOSELLI che hanno la responsabilità maggiore ma l’evento che ha portato al disastro la società è stato il carnevale .MARCO MATTARELLI PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

