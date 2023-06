LIBERTÀ PER CENTO – strano intreccio sulla partecipanza agraria : il governo Meloni sta con Bonaccini .

Siamo costretti a constatare che nel tormentato storico ente cittadino , ovvero la PARTECIPANZA AGRARIA vediamo il governo della premier Meloni , nella figura del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrare in lite a fianco della regione Emilia-Romagna sulla opposizione alla nomina del commissario da parte della giunta regionale.Tale curiosa situazione è fortemente in contrasto con i proclami del partito di maggioranza relativa che sostiene il governo nazionale .Ancora più stonata appare la posizione sopra evidenziata se rapportata alla nomina del commissario straordinario per la Emilia Romagna nella gestione post alluvione romagnola .Infine ci appare quanto mai curioso che il “ cognato “ della Meloni , ovvero il ministro della agricoltura Lollobrigida sia a conoscenza di una lite giudiziaria fra la regione ed un gruppetto di “ capisti “ totalmente sconosciuto , alcuni dei quali candidati nella lista civica di TOSELLI.A meno che non subentri una logica politica distorta del tutto propedeutica ai futuri equilibri politici provinciali in cui si prefigura la rinascita delle vituperate provincie la cui legge di riforma della riforma è in prima commissione permanente degli affari costituzionali presieduta dal Sen. Balboni . Il padrone del centro destra ferrarese Colui che a Cento non ne ha azzeccata una .Colui che con il sottoscritto ha una partita ancora aperta derivante dalle plurime sconfitte alle elezioni amministrative della destra e in ultimo di TOSELLI . Vedremo . Intanto sono stati pagati dallo Stato e cioè da noi tutti , decine di migliaia di euro di parcelle agli avvocati per ora inutilmente .ALL/ estratto sentenza TAR Emilia-Romagna MARCO MATTARELLI PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO

